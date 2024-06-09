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電子ピアノ　YAMAHA　PSR-150
商品番号 L71896475535
商品名

電子ピアノ　YAMAHA　PSR-150
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

動作不良はありません。鍵盤ヤケありますが本体自体はきれいです。(底面はスタンドのスレ跡があります。)基本リズム出して演奏みたいな感じですがスイッチ真ん中にすれば通常モードで99音の音色選択ができます。さすがに古さは否めないですが練習用にいかがでしょう？本体、譜面台、社外品アダプターになります。鍵盤数61端子はヘッドホン用端子です。
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