電子ピアノ　YAMAHA　PSR-150

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商品詳細
動作不良はありません。鍵盤ヤケありますが本体自体はきれいです。(底面はスタンドのスレ跡があります。)基本リズム出して演奏みたいな感じですがスイッチ真ん中にすれば通常モードで99音の音色選択ができます。さすがに古さは否めないですが練習用にいかがでしょう？本体、譜面台、社外品アダプターになります。鍵盤数61端子はヘッドホン用端子です。
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