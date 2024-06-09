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ハズブロ マーベルレジェンド GIANTMAN ジャイアントマン 未開封新品
商品番号 T30111037515
商品名

ハズブロ マーベルレジェンド GIANTMAN ジャイアントマン 未開封新品
ブランド名 ハズブロ
特別価格 税込 2,583 円
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商品詳細

Hasbroハズブロ社MARVELLEGENDSマーベルレジェンド※商品名、商品説明文の盗用禁止※CAPTAINAMERICAキャプテンアメリカCIVILWAT■GIANTMAN未開封新品倉庫にて暗所保管していた未開封未使用新品ですが外箱は多少の経年による劣化がありますゆうゆうメルカリ便にて発送致します（ゆうパックダンボール）値引き不可コメント無し即購入歓迎ですどうかよろしくお願い致しますフィギュア種類···コレクションフィギュア
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