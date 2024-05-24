プレイアーツ改 ファイナルファンタジーVII リメイク No.1 クラウド ...

プレイアーツ改ファイナルファンタジーVIIリメイクNo.1クラウド写真にてご確認下さい。箱はありませんが、美品となります。付属品もあります。ただ、純正台座のみありません。素人検品となりますのでご理解できる方よろしくお願いします。即購入可能よろしくお願い致します。



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