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激レア　闘魂ショップ福袋限定　白台紙　グレートムタ赤フィギュア　新日本プロレス
商品番号 B21964509717
商品名

激レア　闘魂ショップ福袋限定　白台紙　グレートムタ赤フィギュア　新日本プロレス
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 12,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グレートムタ白フィギュアの台紙に赤ペイントのフィギュアが封入された、闘魂ショップの福袋のみでしか手に入らない激レアフィギュアです。台紙の状態も経年の割に良好です。若干ソリはあります。価格交渉は不可です。即購入でOKです。即日発送致します。
http://narcologia.ru/goods/moisture123669.html
http://narcologia.ru/goods/recycling5714.html
http://narcologia.ru/goods/approximate90020.html
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激レア 闘魂ショップ福袋限定 白台紙 グレートムタ赤フィギュア 新日本 ...
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