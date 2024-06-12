ポケモンカード　プロモ　50パック　まとめ売り　即日発送

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商品詳細
ポケモンカードプロモカードのまとめ売りです。スカーレット、バイオレットのプロモが48パックパラダイムトリガーのプロモが2パック全て新品未開封となります。これだけの数はなかなかないかと思います。コレクションにいかがでしょうか。
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