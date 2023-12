X XJAPAN まとめ売り

エックスXJAPANまとめ売り、セット売りです全体的に年数経過していますので完全品を求める方は御遠慮くださいコレクション整理のため泣く泣く出品となりますので大切にしていただける方よろしくお願いしますバラ売、値下げご遠慮ください以下詳細です本①XPSYCHEDELICVIOLENCECRIMEOFVISUALSHOCK(写真1左上) 年数経過してますので全体的にスレ等あります②X-ism.エクシズム(写真1左下) 年数経過してますので全体的にスレ等あります③XROSE\u0026BLOODTOURLIVEPHOTOGRAPHY(写真1中下) 年数経過してますので全体的にスレ等あります④宇宙を翔ける友へ 伝説のバンドXの生と死 TAIJI(写真1右下) 年数経過してますので全体的にスレ等ありますが、比較的状態は良好です また、付録のCDは未開封です写真集①XJAPANMemorialPhotoAlbumThefinalCountdownfor1994TokyoDome(写真1中上) 年数経過してますので全体的にスレ等あります②XJAPANFINALLERGEND(写真1右上) 年数経過してますので全体的にスレ等ありますライブパンフレット①XJAPANWORLDTOURLiveinYOKOHAMA(写真2左) 背面に一部線の跡がありますが状態良好です②XViolenceInJealousy(写真2右) 年数経過してますので全体的にスレ等ありますが、比較的状態は良好です#X#xjapan#Taiji#hide#Toshi#pata#Yoshiki#heath#sugizo



