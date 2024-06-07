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新品　ムービー・マスターピース 『ダークナイト』 1/6　ジョーカー　豆魚雷限定
商品番号 S63620185798
商品名

新品　ムービー・マスターピース 『ダークナイト』 1/6　ジョーカー　豆魚雷限定
ブランド名 ホットトイズ
特別価格 税込 8,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品の状態は、新品、未使用です。新品で購入、フィギュア未使用となります。(未開封品です)未開封の為フィギュアの状態を確認していません。フィギュアのカバーに少しシワがあります。発送は箱にプチプチを巻いて行います。
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