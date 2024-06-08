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商品詳細
『IceeBearVinylCoinBankDoll/アイシーベア ソフビのコインバンク70’s』元々コイン取り出し口がなく、穴を開けて取り出す仕様なので、先人がコインを取り出すために穴を開けています。それもまたロマンをかんじますね。(約)h20cmxw13cmxd13cm※1970年台の品になりますので、年数による傷汚れなどビンテージにご理解いただけない方は購入をお控えください。#アイシーベア#コインバンク#ソフビ#フィギュア#ノベルティ#アドバタイジング#企業広告#アメリカン#アメリカ#アメリカ雑貨#アメリカン雑貨#ビンテージ#ビンテージ雑貨#アンティーク#アンティーク雑貨#レトロ#レトロ雑貨#コレクション#ディスプレイ
http://narcologia.ru/goods/stealth616976.html
http://narcologia.ru/goods/navigate951830.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln84902.html
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アイシー ICEE ベアー 1970年 コインバンク 貯金箱 | tradexautomotive.com
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70s☆ビンテージ ICEE BEAR アイシー ベアー コインバンク☆ - Merry Bee
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