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アイシー　ICEE ベアー　1970年　コインバンク　貯金箱
商品番号 J38094217514
商品名

アイシー　ICEE ベアー　1970年　コインバンク　貯金箱
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 5,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

『IceeBearVinylCoinBankDoll/アイシーベア　ソフビのコインバンク70’s』元々コイン取り出し口がなく、穴を開けて取り出す仕様なので、先人がコインを取り出すために穴を開けています。それもまたロマンをかんじますね。(約)h20cmxw13cmxd13cm※1970年台の品になりますので、年数による傷汚れなどビンテージにご理解いただけない方は購入をお控えください。#アイシーベア#コインバンク#ソフビ#フィギュア#ノベルティ#アドバタイジング#企業広告#アメリカン#アメリカ#アメリカ雑貨#アメリカン雑貨#ビンテージ#ビンテージ雑貨#アンティーク#アンティーク雑貨#レトロ#レトロ雑貨#コレクション#ディスプレイ
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アイシー　ICEE ベアー　1970年　コインバンク　貯金箱
アイシー ICEE ベアー 1970年 コインバンク 貯金箱 | tradexautomotive.com

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アイシー　ICEE ベアー　1970年　コインバンク　貯金箱
70s☆ビンテージ ICEE BEAR アイシー ベアー コインバンク☆ - Merry Bee

アイシー　ICEE ベアー　1970年　コインバンク　貯金箱
70's Icee Bear アイシーベアー 貯金箱 | beach side vintage

アイシー　ICEE ベアー　1970年　コインバンク　貯金箱
70s☆ビンテージ ICEE BEAR アイシー ベアー コインバンク☆ - Merry Bee

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アイシー　ICEE ベアー　1970年　コインバンク　貯金箱
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