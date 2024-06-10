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【真作】光文/滝に小禽図/山水図/小鳥図/掛軸/名家伝来/AC-673
商品番号 N73335549547
商品名

【真作】光文/滝に小禽図/山水図/小鳥図/掛軸/名家伝来/AC-673
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 2,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】光文【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は薄汚れ、多少の汚れシミあります。表装は薄汚れ、全体に汚れシミあります。　　　紙箱付　　　　軸丈　　縦　205cm　×　幅　61cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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【真作】光文/滝に小禽図/山水図/小鳥図/掛軸/名家伝来/AC-673
【真作】光文/滝に小禽図/山水図/小鳥図/掛軸☆宝船☆AC-673 | フリマアプリ ラクマ

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水墨画、肉筆、猛牛、晴作-

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