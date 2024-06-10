【真作】光文/滝に小禽図/山水図/小鳥図/掛軸/名家伝来/AC-673

【真作】【参考】光文【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は薄汚れ、多少の汚れシミあります。表装は薄汚れ、全体に汚れシミあります。 紙箱付 軸丈 縦 205cm × 幅 61cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。



【真作】光文/滝に小禽図/山水図/小鳥図/掛軸☆宝船☆AC-673 | フリマアプリ ラクマ



【真作】光文/滝に小禽図/山水図/小鳥図/掛軸☆宝船☆AC-673



【真作】光文/滝に小禽図/山水図/小鳥図/掛軸☆宝船☆AC-673



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