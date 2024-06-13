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松楽　茶碗　茶道具　茶道　楽焼　枡　黒　未使用　新品　美品　送料込
商品番号 A40802464486
商品名

松楽　茶碗　茶道具　茶道　楽焼　枡　黒　未使用　新品　美品　送料込
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 3,182 円
在庫状況 あり

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商品詳細

松楽　茶碗　　未使用新品ですが、長期保管品です。お好きな方、画像にて判断できる方、どうぞ宜しくお願い致します。口径　約11.3cm高さ　約8cm種類···茶道具
http://narcologia.ru/goods/update463895.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle701825.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi510647.html
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