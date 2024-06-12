ポケモンカード　151 未開封パック×15

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商品詳細
【ポケモンカード151】15パックになります。店舗購入で数制限があった為、バラでの販売になります。サーチなどは一切しておりませんのでご安心下さい。即購入⭕️（検索用）#ポケモン#ポケモンカード#ポケカ#ポケモン151#151#レイジングサーフ#クレイバースト#ピカチュウ#AR#SAR#黒炎の支配者#リザードン#パラソルお姉さん#ナンジャモ#ガブリアス種別···パック・ボックス種別/詳細···未開封パック
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