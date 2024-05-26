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お値下げ！新品！ELLEGARDEN ツアー限定　ロングスリーブTシャツ XL
商品番号 H16845854766
商品名

お値下げ！新品！ELLEGARDEN ツアー限定　ロングスリーブTシャツ XL
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 3,699 円
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商品詳細

2023年、TheEndofYesterdayTour2023ライブ会場限定販売された、ロングスリーブTシャツです。新品未開封です。【バンド】ELLEGARDENエルレガーデンエルレ【商品】LongSleeveT-shirtロングスリーブTシャツ【色】ブラック黒Black【サイズ】XL【状態】新品未使用未開封即購入もOK!!早い者勝ちです♪ご質問等はコメント欄からよろしくお願いいたしますm(__)m※あくまでも素人検品・自宅保管である旨ご理解くださいませ。※送料軽減の為、基本的に簡易梱包です。ご要望がある方は、事前にコメントください(^^)できるだけお応えできるようにと思っております。#ELLEGARDEN#エルレガーデン#エルレ#細美武士#生形真一#高橋宏貴#高田雄一#Tシャツ夏フェスライブアーティストグッズツアーグッズ　ティーシャツ　ティーシャツロンTロンティー　ロンティ　長袖
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