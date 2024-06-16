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『未使用未開封品』安室奈美恵　25周年　沖縄ライブTシャツ　Sサイズ
商品番号 C40069253444
商品名

『未使用未開封品』安室奈美恵　25周年　沖縄ライブTシャツ　Sサイズ
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 3,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グッズ種類···Tシャツ人気のライブTシャツ未開封品です。確認のために袋を開けたりもしていません。出品を迷っているため売れなかった場合手元に残しておこうと思っているため、値下げはしません。未使用ですが購入時より保管していますので匂い等あるかもしれません。また、中身の確認もしておりませんので、初期不良等も分かりません。それを含めて未使用に近いを選択しています
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