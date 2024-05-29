【新品未開封】XIIX テントゥエンティ　Tシャツ

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XIIXテントゥエンティのTシャツ 新品未開封です。●商品内訳：intheRoughTシャツ(L)サイズ新品未開封●梱包：リサイクル品の箱や袋を使用し、個包装の上畳んで梱包致します。ご了承ください。●その他、注意事項：全ての写真を良くご確認の上、ご購入ください。家庭保管のため完品をご希望の方は、購入をご遠慮ください。ペットおりません。喫煙無し。●ご質問等ございましたらコメントへお願いいたします。#XIIX#斎藤宏介#須藤優#unisonsquaregarden