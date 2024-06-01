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電子ドラムセット
商品番号 V19357574202
商品名

電子ドラムセット
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 29,260 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヘッドホン付き電子ドラムのセットです。買ったばかりですが必要がなくなったので、出品いたします。サイズなどご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
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