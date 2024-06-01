CASIO カシオ 61鍵盤 キーボード CTK-550 電子ピアノ

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商品詳細
【商品名】CASIOカシオ61鍵盤キーボードCTK-550電子ピアノ【商品内容】本体のみ。【状態】アダプターが欠品しているので、電池にて動作確認を行いました。本体裏側に細かいキズがありますので写真にてご確認ください。アルコールクリーニング済み。【発送】らくらくメルカリ便にて送料無料でお届けいたします。☆その他ご不明な点がありましたらコメントからお願いいたします。
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