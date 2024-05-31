人間国宝　井上萬二作　白磁　丸形　花入　共箱　花瓶

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井上萬二『 白磁丸形 壺』 | 陶芸作品（作家特選） | 日経アート 井上萬二『 白磁丸形 壺』 | 陶芸作品（作家特選） | 日経アート



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人間国宝の井上萬二作、白磁丸形花入れになります。白磁が綺麗な形が可愛らしい作品です。口径 約4cm 横幅 約15cm 高さ 約17cm#人間国宝#井上萬二#白磁#丸形#花入#その他の花瓶商品はこちら