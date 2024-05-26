上倉エク×サンリオ/クロミ/キティ/特典ポストカード\u0026ホログラムハート形缶バッジ

ハローキティ クロミ 6点セット上倉エクサンリオコラボBOX購入分 クロミ ２種BOX購入分 ハローキティ２種特典ポストカード 2枚 キティ クロミ6点セット◼️匿名配送◼️ポストカードはダンボール補強 水濡れ防止OPP缶バッジはプチプチ二重、OPPバラ売り不可まとめ売りのため不要なものは再譲渡、販売気にしませんのでご自由にどうぞサンリオ上倉エクマイメロクロミハローキティキティ初音ミク特典ポストカード缶バッジホログラムハート型缶バッチコラボ