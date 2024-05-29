藤井風　MO-EH-YO燃えよロングスリーブTシャツ　Mサイズ

藤井風さんのオフィシャルグッズロングTシャツ、Mサイズです。自宅試着のみです。購入後開封し、袋から出した状態で自宅にて保管しておりました。一度人手に渡った商品ですので細かい点を気にされる方の購入はご遠慮下さい。発送の際は小さく畳んで発送しますので、畳じわ等つくことをご了承ください。



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