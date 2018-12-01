オカリナ工房福朗 幸運のふくろう 福笛 週末セール

オカリナ工房福朗幸運のふくろう福笛新作炭化焼成福朗オカリナとして初めて創作したハンドメイド。素朴なオリジナル土笛です。縦に持って福朗の頭部裏側の歌口からホーと福朗のように息を吹き込んでください。下のだからこそ上の高いミまで出せます。オカリナバスＣと同じ高さです。定価12,000円種類...その他種類...その他素材...陶器・磁器テイスト...北欧高さ...～19.9cmレベル...中級者



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