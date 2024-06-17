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- 値引き可‼️Gretsch Electromatic グレッチ エレクトロマチック
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商品詳細
中古ギター価格上昇中です、この機会に是非！早い者勝ちになりますので即購入O.Kです。GretschElectromaticG5435TProJet™withBigsby®Blackグレッチのエレマチです、確か日本未発売モデルだった気がします。大きな傷もなく美品だと思います。音出しO.K、特にガリなどもありません、ソフトケース付きになります。
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http://narcologia.ru/goods/Sydney366549.html
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