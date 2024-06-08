three dots guitars JB パッシブ【品】

threedotsguitarsJBパッシブ閲覧ありがとうございますこちらから23年3月に中古品にて購入純正からフィンガーランプとフェンスを追加専用セミハードケース有りフレットは８分山ほど鳴りの良いベースと思いますプレイヤーズコンディションの為神経質な方はご購入ご遠慮願います※取り置きとお値引きは対応致しかねます予めご了承ください