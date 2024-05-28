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新品 掛け軸 芳徳禅寺 橋本紹尚作 吹寄せの図「秋風」茶掛 禅語 紅葉
商品番号 L34494395796
商品名

新品 掛け軸 芳徳禅寺 橋本紹尚作 吹寄せの図「秋風」茶掛 禅語 紅葉
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ121×55センチ紙本共箱肉筆未使用です。とても状態良いです。(お茶道具屋さんから販売前のお軸を譲ってもらいました）インテリア和室床の間茶掛け秋掛け銀杏栗おもてなし茶会書道・習字用品...墨、筆、書道セット書の形式...掛け軸・掛軸
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