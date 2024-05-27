Fender 純正ロックペグ（LOCKING TUNERS,CHROME）

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商品詳細
アクセサリー・パーツ···ペグフェンダー純正のロックペグです。開封済みですが訳あって結局ほぼ使用しませんでした。アメプロ、アメスタシリーズなどのフェンダーUSAのレギュラーラインの否ロックペグのストラトなどに無加工で換装できます。（工具は必要ですが、ご自身でも簡単に交換可能です。）ポストは高音弦（1〜3弦）が短い方で、低音弦（4〜6弦）が長くなっています。ロックペグはチューニングが安定するだけでなく、弦交換も楽になるので、オススメです。あくまで一度人の手に渡った中古品となりますので、NCNRでお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/secretarial669116.html
http://narcologia.ru/goods/encourage678172.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce339255.html
FENDER LOCKING TUNERS,CHROME
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