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ファゴットリード2本セット
商品番号 I17145545910
商品名

ファゴットリード2本セット
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 1,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

〜　楽しくファゴットを吹くために　〜楽に太い音が出てコントロールしやすいです。重め、軽め、硬め、柔らかめ、音の好みなどのご要望に応えます。材料はリーガーを中心にマルカ、リーガーなどを使用。送料込み。決済完了から通常2〜3日で発送しますが製作者が地方にいるなどの都合や、材料などのご要望により遅れる場合があります。その際はコメントで通知致します。
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