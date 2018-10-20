ファゴットリード2本セット

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商品詳細
〜 楽しくファゴットを吹くために 〜楽に太い音が出てコントロールしやすいです。重め、軽め、硬め、柔らかめ、音の好みなどのご要望に応えます。材料はリーガーを中心にマルカ、リーガーなどを使用。送料込み。決済完了から通常2〜3日で発送しますが製作者が地方にいるなどの都合や、材料などのご要望により遅れる場合があります。その際はコメントで通知致します。
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