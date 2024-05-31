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織月紅希の原画1点物　夜に染まり行く　絵画　抽象画
商品番号 D68918593157
商品名

織月紅希の原画1点物　夜に染まり行く　絵画　抽象画
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 14,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

織月紅希の抽象画。原画1点物です。title「夜に染まり行く」板に描いた作品となります。額無しで飾れる絵画です。コラージュ＆ミクストメディア。サインは裏に。サイズ14.5×18.5×厚さ2cm。制作後、作品ストック場所に保管。日輝会会員。国内外受賞歴多数。絵画の種類...その他#絵画　#抽象画　#洋画形式...その他形式...掛け軸・掛軸主題...抽象主な画材...アクリル絵の具
http://narcologia.ru/goods/approximate709020.html
http://narcologia.ru/goods/stage170397.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle666525.html

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