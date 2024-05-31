織月紅希の原画1点物　夜に染まり行く　絵画　抽象画

織月紅希の抽象画。原画1点物です。title「夜に染まり行く」板に描いた作品となります。額無しで飾れる絵画です。コラージュ＆ミクストメディア。サインは裏に。サイズ14.5×18.5×厚さ2cm。制作後、作品ストック場所に保管。日輝会会員。国内外受賞歴多数。絵画の種類...その他#絵画 #抽象画 #洋画形式...その他形式...掛け軸・掛軸主題...抽象主な画材...アクリル絵の具



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