ポケモンカード　イーブイヒーローズ　１０パック

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ご覧頂きまして、ありがとうございます。コレクション整理の為、出品致しました。バラで購入した物になります。初期傷などあるかもしれません。ご了承の上ご購入お願い致します。値下げ不可です。即購入OKです。すり替え防止の為、購入後のキャンセルはお受けできません。ボックスパックシングル···パック