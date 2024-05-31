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- ★値下★ 小林幸三『観音崎灯台（F4号）』油彩画・油絵 風景画 船 海岸
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商品詳細
【商品説明】作家名：小林幸三タイトル：観音崎灯台（F4号）・シルバー技法：油彩画額サイズ：ヨコ470ｘタテ370ｘハバ65（mm）絵サイズ：ヨコ320ｘタテ230（mm）【補足説明】新品 真筆 作者直筆サイン 額付き（樹脂製・表面アクリル・色：シルバー）【商品解説】■作品解説観音崎（かんのんさき）は三浦半島の東端に位置する岬です白い灯台と往来する船がとても印象的な作品です。■作者略歴小林幸三（こばやし・こうぞう）昭和22年生まれ、兵庫県神戸市出身市展出品入賞個展数回グループ展数回外遊２回絵画の種類...油彩画・油絵形式...額縁入り主題...風景・海景
http://narcologia.ru/goods/injure270167.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy321353.html
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