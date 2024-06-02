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Edwardsのほぼ未使用品です！
商品番号 B51412287591
商品名

Edwardsのほぼ未使用品です！
ブランド名 エドワーズ
特別価格 税込 15,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···エレキベースシリーズ···Edwardsアクセサリー・パーツ···ケースEdwardsの未使用品です！かなり使用していなかった為、弦錆びております。ケースにずっと入れていた為に汚れは無く曲がり等もありません。錆汚れも弦以外には付着しておりません。割引などは前向きに考えさせて頂きたいと思います！ケースとセットで如何でしょうか？お待ちしております！
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