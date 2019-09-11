今井美樹さん 直筆サイン色紙

1987年に近くの大学祭で開かれた美樹さんのコンサートに行き、その後のイベントで優勝したときに実行委員会からいただいたものです。当時は今井美樹さんって誰？という感じでしたが、あのコンサートで一気にファンになりました。もう30年以上も前の話です。(^^)お値下げ依頼のコメントはご遠慮下さい。また急に削除するかもしれません。よろしくお願いいたします。



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