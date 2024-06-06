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ロールピアノ　88鍵盤
商品番号 S86677140735
商品名

ロールピアノ　88鍵盤
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ロールピアノ　88鍵盤アダプター、説明書、箱つき。箱に少し損傷あり。素人検品ですが、動作確認しましたが、問題ありませんでした。数回使用後、自宅保管していました。目立つ傷や汚れは無さそうです。
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