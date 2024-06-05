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未開封★モンスターハンター3G フル可動アクションフィギュア ラギアシリーズ
商品番号 P81567233083
商品名

未開封★モンスターハンター3G フル可動アクションフィギュア ラギアシリーズ
ブランド名 カプコン
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未開封品です。　箱に少しダメージあります、ご了承頂ける方でお願い致します。モンスターハンター3Gフル可動アクションフィギュアラギアシリーズ装備ハンター(剣士)(イーカプコン限定)#千値練#モンスターハンター『モンスターハンター』シリーズ#モンスターハンター3Gフル可動アクションフィギュアラギアシリーズ装備ハンター_剣士__イーカプコン限定_フィギュア種類...アクションフィギュア
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