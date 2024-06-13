【送料込】オーボエ・イングリッシュホルン ダブルケース

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3年ほど使っていたケースです。新しくケースを購入したので、出品することにしました。スペインの楽器店で購入し、10,000円で購入しました。(送料は6,000円)耐久性が気になっておりましたが、どこも悪くなっておりません。それなりの使用感があるので、やや汚れ傷ありとしておりますが、画像からご判断ください。●サイズ・重さなどのスペックについては、6枚目〜7枚目の画像を参照ください。●購入時の写真は8枚目の写真を参照ください。※即購入OKです※送料2,000円を想定しております※値下げ不可です種類...オーボエアクセサリー・パーツ...ケース