袖珍淳化閣帖　全11冊1帙　西東書房

「袖珍淳化閣帖」発行所：西東書房発行日:昭和47年10月10日 四版定 価：6000円全11冊1帙になります。和装 帙ヤケあり。中身は使用感なくキレイですが、一部にヤケ、シミがあります。（写真8〜10枚目）その他詳しい状態は、掲載した写真でご確認ください。中古品ということをご理解の上、ご検討お願いします。#袖珍 #淳化閣帖 #書 #西東書房



袖珍淳化閣帖 全11冊1帙入り



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