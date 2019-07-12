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袖珍淳化閣帖　全11冊1帙　西東書房
商品番号 U93130526262
商品名

袖珍淳化閣帖　全11冊1帙　西東書房
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 4,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「袖珍淳化閣帖」発行所：西東書房発行日:昭和47年10月10日　四版定　価：6000円全11冊1帙になります。和装　帙ヤケあり。中身は使用感なくキレイですが、一部にヤケ、シミがあります。（写真8〜10枚目）その他詳しい状態は、掲載した写真でご確認ください。中古品ということをご理解の上、ご検討お願いします。#袖珍　#淳化閣帖　#書　#西東書房
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袖珍淳化閣帖　全11冊1帙入り

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