新品未使用品！ Digitech FreqOut フィードバック

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参考定価：37,400円未開封品のため動作確認しておりません。ご了承の上、ご購入くださいませ。輸入品。お値下げ不可。FreqOutはオリジナル・トーンを変化させることなく、すべてのギター・シグナルに独特のフィードバック・ハーモニクスを加えることのできる革命的なペダルです。エフェクトをオンにすると、入力音の倍音をブーストし、アンプもしくはアンプ・モデラーを問わず、あらゆるヴォリュームにおいて、制御可能で自然なサウンドのフィードバック・サスティーンを生み出します。FreqOutは７つの異なるハーモニック・タイプを持っており、それぞれのタイプでフィードバックのゲインの量とオンセット・タイム(フィードバックが最大に到達する速さ)がコントロールできます。そしてフィードバックの発生量がフィードバックLED群によってリアルタイムに段階表示されます。さらに、ドライ・シグナルのオン/オフ、フットスイッチ動作のラッチング方式/モーメンタリー方式を選択できるスイッチが装備されています。