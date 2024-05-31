ポケモンカード サンダーex SAR

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商品詳細
ボックスパックシングル...シングル種類...ポケモンカード(ポケカ)レアリティ...SSRサプライ...デッキシールド(スリーブ)サンダーは、商品画像にあるプラスチックのケースに入れてあるので状態はすごく良いです。発送の際もケースはそのままで発送させていただきます！おまけとしてフシギダネをお付けします！
http://narcologia.ru/goods/flight756728.html
http://narcologia.ru/goods/peroration13515.html
http://narcologia.ru/goods/Persia958588.html
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