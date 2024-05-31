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ポケモンカード サンダーex SAR
商品番号 T70160375373
商品名

ポケモンカード サンダーex SAR
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 2,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル...シングル種類...ポケモンカード(ポケカ)レアリティ...SSRサプライ...デッキシールド(スリーブ)サンダーは、商品画像にあるプラスチックのケースに入れてあるので状態はすごく良いです。発送の際もケースはそのままで発送させていただきます！おまけとしてフシギダネをお付けします！
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