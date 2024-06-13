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- 値下げ！ シールド モンスターケーブル モンスターロック B'z 松本さん使用！
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商品詳細
ギターシールドモンスターケーブルのモンスターロックです。購入はイケベ楽器店です。購入後ほぼ使用しておらず、綺麗な状態です。l-Iの方は190センチL-Iの方は370センチです。2本セットでの販売です。参考に、サウンドハウスでの定価は2本で12000円程です。B'zの松本さんも愛用です！
http://narcologia.ru/goods/passionate619413.html
http://narcologia.ru/goods/waveform998117.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant671582.html
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