雨畑硯　甲州銘石雨畑硯　峯硯堂本舗　硯匠　書道具　端渓　雨端

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございますこちらは雨畑硯です サイズ縦：約14.5cm横：最大12cm厚み：1.5cm重さ：446.6g箱入り祖母が書道をやっておりました雨畑硯 甲州銘石雨畑硯製造本家で購入したそうです使用してあります※他にも出品してます！ご興味ある方はご覧下さい♡#硯#雨畑硯#甲州銘石#峯硯堂本舗#名工#山梨#最高級品#伝統#技法#希少価値#古端渓#端渓#習字用品#墨#書道#新品#古梅園#固型墨#中国美術#梅#端硯#老厳#最高級#油煙墨#古梅園製#価値#値打
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