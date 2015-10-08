龍渓　硯　台付き（最終処分価格）

硯 龍渓 黒塗り木製台付き12,000円から6,800円に値下げ致しました。最終処分価格です。特徴のある岩の形の硯です。美術品の置物としても価値のある硯です。名品【 龍渓 】の硯にご興味のある方は如何でしょうか?長期保管品です擦れ、傷等はあるかと思いますが使用にも飾り品としても特に問題はありません。寸法 縦 横 高さ(約)硯内径 23×15×3.5cm硯外径 26.×16×6.5cm木製台 31.5×19.0×3.5cm硯＋木製台の高さ 9.5Cm木製台込み 重量 約3.1Kg長さについては対角線の長い部分を測定測定値は約で±0.5程度はご了承下さい。参考程度と見てください。



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