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中川 一政、薔薇、希少画版より、 新品高級額付
商品番号 J45170083266
商品名

中川 一政、薔薇、希少画版より、 新品高級額付
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 14,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。中川一政、薔薇希少画版集より新品高級額装付一枚づつ額装用に印刷された希少画版集の一部、一枚を額装いたしました。年代ものの画版集ですが、作品部分の状態は綺麗です。WAＸＸＶⅢ14A作品のサイズは約１６．５×１１．０ｃｍ新品・高級額にて額装してお届け致します。額枠は木製・ブラック、黒のマット・アクリルガラス付き。yy9専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますのでお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。
http://narcologia.ru/goods/recommended595790.html
http://narcologia.ru/goods/unusable147574.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei309871.html

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