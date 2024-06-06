ワンピースカード ビビ SECパラレル

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます！・レアリティ···☆Lネフェルタリ・ビビ・レアリティ···☆SECネフェルタリ・ビビ自引きしてスグにスリーブに入れたので傷はないこと確認していますが、素人管理なので神経質な方はご遠慮ください。折れ防止、濡れ対策して送付します！即購入OK！値引き希望あればコメントでお願いします！もっと違う写真が欲しいとかも遠慮なくコメントお願いします。すり替え防止のため、返品不可でお願い致します。なるべく早く対応出来るようにしますので、よろしくお願い致します。ワンピースカードゲームワンピカードネフェルタリビビリーダー謀略の王国パラレル
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