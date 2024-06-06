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Marcinkiewicz トランペットマウスピース 6C
商品番号 E50475428387
商品名

Marcinkiewicz トランペットマウスピース 6C
ブランド名 Espare
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◼️メーカー:Marcinkiewicz◼️サイズ:アーティストモデル6C・リム内径:16.87mm・スロート:No.26◼️仕上げ:銀メッキ◼️外箱:あり◼️コンディション:良好中古品としてご理解をいただける方のみ、ご購入をお願いいたします。
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