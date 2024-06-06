Marcinkiewicz トランペットマウスピース 6C

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商品詳細
◼️メーカー:Marcinkiewicz◼️サイズ:アーティストモデル6C・リム内径:16.87mm・スロート:No.26◼️仕上げ:銀メッキ◼️外箱:あり◼️コンディション:良好中古品としてご理解をいただける方のみ、ご購入をお願いいたします。
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