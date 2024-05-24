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CANARE キャノンスネークケーブル（8ch C）
商品番号 V13921310862
商品名

CANARE キャノンスネークケーブル（8ch C）
ブランド名 カナレ
特別価格 税込 3,724 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆CANAREL-4E4-8ATを使用したオスキャノン⇔メスキャノンのスネーク8chマルチケーブルです。◆両端にXLRノイトリックコネクターの金メッキタイプを採用しています。◆長さは扱いやすい2.5mです。◆機材周りが、かなりスッキリします。◆導通は全線テスト確認済みです。種類···PAシステム
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