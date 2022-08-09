1/6 カスタムフィギュア　ジョーカー　ホアキン・フェニックス風

ご覧いただきありがとうございます。性別...男フィギュア種類...アクションフィギュア素材...PVCスケール...1/6こちらはパーツを集め自作したカスタムフィギュアです。正規品ではありませんのでご注意ください。ケースに入れ飾っていましたが、コレクション整理のために出品いたします。目立ったキズや汚れなどはないと思いますが、神経質な方は購入をお控えください。∗即 購入OKです。∗他のサイトでも出品いたしましたので、予告なく出品を取り消す場合がございます。あらかじめご了承ください。



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