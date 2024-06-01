タカラ野球カード56年度版　阪神タイガース

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。タカラ野球カード、56年度の阪神タイガースセットです。カードのみ30枚のセットです。ケースはありません。カードは、書き込みもライン引きもなく、かなりいい状態です。値下げします。よろしくお願い致します。
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