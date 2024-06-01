EDWARDS/ E-BUZZ BASS(ラルク tetsuyaモデル)

お手数ですが、ご購入前に必ずコメントを入れてください。閲覧頂きありがとうございます。EDWARDS/E-BUZZBASSSTFR(L’Arc～en～Ciel/tetsuyaモデル)ラルクアンシエル tetsuyaモデルの4弦ベース バズベース の出品です。2006年くらいに新品で購入し、自宅にて弾いたり大切に保管していましたが、諸事情により今回出品させていただく事になりました。楽器に関しては少し家で弾いたりするくらいの素人です。 アンプに繋いで問題なく音は出ました。金属部分に若干の錆やくすみあります。ボディ、ネックについても小さな打痕やスレ・キズは見受けられます。【ネック】：ほぼストレート【フレット】：残り8割程度【トラスロッド】：余裕あり（初期から回してないです）商品は、ベース本体（ストラップ、弦は画像のまま）、ギグケース（劣化が見受けられるのでおまけ程度にお考えください。）、tetsuyaピック（おまけです。）になります。ケースに入れて自宅保管が主でしたが、ボディなどに小キズ、スレ、小打痕が見られます。その他、プレイヤーズコンディションには特に目立った問題はありません。その他気になる点がありましたら、ご入札前にご質問をお願いします。（返信遅くなる場合もありますので、ご容赦ください）手渡しでの取引も受け付けてます。東京→中央線 立川↔高尾近辺 京王線 高尾↔北野近辺神奈川 横浜市都筑区近辺手渡しの場合、送料の何割か分のお値下げをさせていただきます。北海道、沖縄、離島への発送は出来ません。シリーズ...Edwards



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