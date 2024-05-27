なにわ男子 長尾謙杜 フォトハンガー エロハン

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商品詳細
長尾謙杜くんのフォトハンガー、第一弾・第二弾第一弾→開封済み、外袋なし第二弾→開封済み、外袋あり暗所にて保管しておりましたが、第一弾に初期傷あります。(写真7枚目)ご了承頂ける方のみお願い致します。即購入⭕️バラ売り❌下記対応できますのでコメントお願い致します。＋800円でメルカリ便#なにわ男子#長尾謙杜#フォトハンガー#エロハンジャンル···ジャニーズグッズ種類···その他
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