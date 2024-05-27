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電子ピアノ CASIO カシオ CTK-495
商品番号 K50995677394
商品名

電子ピアノ CASIO カシオ CTK-495
ブランド名 カシオ
特別価格 税込 1,950 円
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商品詳細

電子ピアノCASIOカシオCTK-495・本体・譜面立て・和文操作シート・ACアダプター・説明書画像にうつっている内容で全てです。なお電源アダプターをさした状態で、動作確認をしており音もキレイにでます。即購入OKです。＝＝＝＝CASIOCTK-495#カシオ計算機#CASIOCTK_495キーボードアクセサリー...電源アダプター
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