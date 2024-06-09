地獄楽 山田浅ェ門 桐馬 等身アクリルスタンド 8点セット

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地獄楽桐馬の等身の絵柄中心のアクリルスタンド8点セットです。上段の3点は新品未使用品です。他は開封した中古品でございます。「傷や汚れあり」にご理解の上ご購入よろしくお願い致します。状態が気になる商品がございましたら、コメントにてお知らせください。詳細な写真をアップさせて頂きます。※バラ売りや他商品とあわせての出品も検討させて頂きます。即購入大歓迎です。他にも地獄楽商品を出品しております。まとめて購入機能をお使い頂ければお値下げして専用出品させて頂きます。