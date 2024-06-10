佐藤大樹アニバーサリークッション

期間限定値下げしました。佐藤大樹さんEXILE15周年アニバーサリークッションです。ビニールに入っていますが新品未開封のまま保存していました。自宅保存のため気になる方はご遠慮ください。ペット、喫煙無し。*購入意欲のないいいねは不要です。他サイトにも出品していますので購入する場合はコメントにてご連絡ください。



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